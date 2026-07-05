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Германия пообещала стать самым щедрым спонсором украинской армии

Источник:
«Газета.ру»
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Флаг Германии
Фото: RudolfSimon / CC BY-SA 3.0

Германия станет крупнейшим среди стран НАТО донором в рамках нового пакета военной помощи Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность взять на себя новые обязательства по военной поддержке Киева на общую сумму 70 миллиардов евро.

«Доля Германии, несомненно, будет самым большим отдельным взносом», — приводит «Газета.ру» слова Писториуса, сказанные им в интервью немецким СМИ.

При этом министр не стал уточнять, какую именно сумму готова дополнительно вложить Германия в этот пакет поддержки.

В бюджет Германии на текущий год заложены рекордные расходы — 11,5 миллиардов евро — на закупку вооружений для Украины (ВСУ), включая артиллерию, беспилотники и бронетехнику.

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев подчеркнул, что указанная сумма составляет почти 0,25% от немецкого ВВП. По его словам, это «колоссальные цифры».

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