Кремль сообщил о разговоре Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «весьма конструктивно» поговорили по телефону, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Разговор продлился 01:25, был «деловым и весьма конструктивным». Путин лично поздравил Трампа и американцев с 250-летием США. Ушаков напомнил, что до этого президент направил главе Белого дома поздравительную телеграмму.



Путин «лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают», приводит РБК слова Ушакова.

Лидеры затронули тему урегулирования конфликта на Украине, «особенно в свете участия Трампа в саммите НАТО». Глава Белого дома подтвердил готовность содействовать урегулированию конфликта. Его зять Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф продолжат посреднические усилия и готовы приехать в Москву.

Путин рассказал о победах

«С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения», — отметил Ушаков.

По его словам, Европа, как указано в разговоре, «исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения».

Как рассказал Ушаков, Путин обрисовал Трампу «реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим». Он также сообщил о взятии Константиновки в ДНР. «Как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», — сказал Ушаков.

Главы государств подчеркнули важность продолжения контактов, включая военно-политические и экономические вопросы. Путин напомнил Трампу о приглашении приехать в Россию. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.



В прошлый раз Путин и Трамп общались по телефону 14 июня, в день рождения последнего.