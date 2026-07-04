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Белки-«зомби» напугали жителей США

Источник:
Sibnet.ru
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Жители США поделились в соцсетях фотографиями белок-«зомби» — шкурки зверьков покрыты гноящимися бородавками.

Больных белок с наростами на коже заметили в Северной Каролине, Флориде и Мичигане и в других штатах. «Что происходит с белками в последнее время?! Я вижу уже третью белку в таком виде, и это меня, честно говоря, пугает», — приводит Daily Mail слова одного из жителей.

Так называемые белки-«зомби» больны беличьим фиброматозом. Заболевание вызывается лепорипоксвирусом и распространяется при прямом контакте здоровых белок с поражениями или слюной инфицированных белок, аналогично передаче герпеса у людей.

Серая белка с фиброматозом
Фото: © Randy Ellen Kessler

«Это как в случае скопления большого количества людей. Если кто-то болен, и это заболевание легко распространяется, другие тоже заразятся», — сказал представитель Департамента внутренних рыбных ресурсов и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб.

Жителям не стоит бояться белок, поскольку они не представляют угрозы для людей, домашних животных или птиц. Как правило, образования заживают без необходимости применения лекарств и редко приводят к летальному исходу.

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Жизнь #Звери
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