Россия вошла в топ стран мира с худшими пробками

Россия заняла 20-е место в мировом рейтинге стран с самым загруженным дорожным движением согласно исследованию сервиса Numbeo.

Индекс трафика для России составил 173 балла. Среднее время, которое жители тратят на дорогу в одну сторону, — 43,3 минуты.

Возглавила антирейтинг Нигерия с индексом 320,3 балла — в стране дорога в одну сторону занимает в среднем почти 64 минуты. В первую пятерку также вошли Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш и Кения.

Меньше всего от пробок, по версии Numbeo, страдают жители Эстонии — 20,6 минуты дороги в одну сторону, Австрии, Финляндии, Литвы и Нидерландов.

Индекс трафика Numbeo учитывает время в пути, неудовлетворенность затраченным временем, неэффективность дорожного движения и другие факторы. Рейтинг строится на опросах пользователей сервиса и не является официальной статистикой.