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Россия вошла в топ стран мира с худшими пробками

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильная пробка
Фото: © Sibnet.ru

Россия заняла 20-е место в мировом рейтинге стран с самым загруженным дорожным движением согласно исследованию сервиса Numbeo.

Индекс трафика для России составил 173 балла. Среднее время, которое жители тратят на дорогу в одну сторону, — 43,3 минуты.

Возглавила антирейтинг Нигерия с индексом 320,3 балла — в стране дорога в одну сторону занимает в среднем почти 64 минуты. В первую пятерку также вошли Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш и Кения.

Меньше всего от пробок, по версии Numbeo, страдают жители Эстонии — 20,6 минуты дороги в одну сторону, Австрии, Финляндии, Литвы и Нидерландов.

Индекс трафика Numbeo учитывает время в пути, неудовлетворенность затраченным временем, неэффективность дорожного движения и другие факторы. Рейтинг строится на опросах пользователей сервиса и не является официальной статистикой.

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Экономика #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

Tanatholog

Опять людей за дураков держат.На что цена выше, на то и спрос сильнее упал.Цены растут, доходы-нет. Вот...

_ASUS__

дак а чё немецкий корабль курс сменил ? ... он же исполняет санкционные решения своих властей верно ......

andrei703333

Мало кого в Москве интересует Иркутск, думаешь просто так сюда кобзева поставили губером