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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия взяла Константиновку в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Фото: © пресс-служба президента РФ

Армия России установила контроль над городом Константиновка в ДНР, важным узлом обороны ВСУ, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона», — цитирует Герасимова пресс-служба Кремля.

По словам Путина, освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. «Взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики», — сказал он.

Президент поднял вопрос о присвоение генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину, бравшему Константиновку.

Герасимов заверил президента, что Картавкин, а также другие заслуженные офицеры будут представлены к присвоению новых званий.

Тема: Спецоперация на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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