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Аргентина победила главную сенсацию ЧМ-2026 в напряженном матче

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья на ЧМ-2026
Фото: © @fifaworldcup

Сборная Аргентины только в овертайме обыграла сборную Кабо-Верде, дебютанта и одну из главных сенсаций мундиаля, и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

Аргентина открыла счет на 29-й минуте голом Лионеля Месси, во втором тайме счет сравнял Дерой Дуарте. Игра ушла в дополнительное время — на 92-й минуте арегнтинцев вывел вперед Лисандро Мартинес, однако Сидни Лопеш Кабрал из Кабо-Верде забил на 103-й минуте.

Точку в матче поставил Диней Боржеш, совершив автогол на 111-й минуте.

Кабо-Верде на своем дебютном мундиале стала главной сенсацией. На групповом этапе сборная вничью сыграла с одним из главных фаворитов турнира — Испанией (0:0).

Команда стала первой командой после Словакии в 2010 году, вышедшей в плей-офф на дебютном для себя чемпионате мира, и первой с 2006-го африканской сборной, сумевшей добиться такого успеха при первом участии.

Вратарь Кабо-Верде Возинья стал одним из главных героев мирового первенства. По версии авторитетного аналитического портала Opta, 40-летний игрок вошел в символическую сборную чемпионата мира

В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Египта. Матч пройдет 7 июля в 19.00 по московскому времени.

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