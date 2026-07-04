Аргентина победила главную сенсацию ЧМ-2026 в напряженном матче

Сборная Аргентины только в овертайме обыграла сборную Кабо-Верде, дебютанта и одну из главных сенсаций мундиаля, и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

Аргентина открыла счет на 29-й минуте голом Лионеля Месси, во втором тайме счет сравнял Дерой Дуарте. Игра ушла в дополнительное время — на 92-й минуте арегнтинцев вывел вперед Лисандро Мартинес, однако Сидни Лопеш Кабрал из Кабо-Верде забил на 103-й минуте.

Точку в матче поставил Диней Боржеш, совершив автогол на 111-й минуте.

Кабо-Верде на своем дебютном мундиале стала главной сенсацией. На групповом этапе сборная вничью сыграла с одним из главных фаворитов турнира — Испанией (0:0).

Команда стала первой командой после Словакии в 2010 году, вышедшей в плей-офф на дебютном для себя чемпионате мира, и первой с 2006-го африканской сборной, сумевшей добиться такого успеха при первом участии.

Вратарь Кабо-Верде Возинья стал одним из главных героев мирового первенства. По версии авторитетного аналитического портала Opta, 40-летний игрок вошел в символическую сборную чемпионата мира

В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Египта. Матч пройдет 7 июля в 19.00 по московскому времени.