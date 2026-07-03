Италия не поддержала санкции ЕС против патриарха Кирилла

Италия выразила обеспокоенность по поводу планов Брюсселя ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщила газета Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Итальянские представители выразили опасения во время закрытых обсуждений содержания 21-го пакета антироссийских санкций. Как отметил один из источников, «обеспокоенность Рима исходит от позиции Ватикана», не поддерживающего введение ограничений для религиозного лидера.

«Этот шаг вызвал возражения со стороны Болгарии, где проживает значительное православное население, а также "оговорку" — дипломатический термин, обозначающий опасения, которые необходимо урегулировать, не прибегая к вето, — со стороны Рима», — сказал источник.



Ранее глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София не поддерживает ограничения в отношении патриарха, потому что подобные меры не имеют экономического эффекта и могут оказаться контрпродуктивными.