Стартуют матчи 1/8 чемпионата мира по футболу

Матчи 1/8 чемпионата мира по футболу — 2026 стартуют с 4 июля. Первыми за выход в четвертьфинал сразятся Канада и Марокко.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Расширение числа участников привело к появлению нового раунда — 1/16 финала.

Матчи 1/8 финала состоятся 4–7 июля. Время московское:

Канада — Марокко — 4 июля, 20.00

Парагвай — Франция — 5 июля, 00.00

Бразилия — Норвегия — 5 июля, 23.00

Мексика — Англия — 6 июля, 03.00

Испания — Португалия — 6 июля, 22.00

США — Бельгия — 7 июля, 03.00

Швейцария — Колумбия — 7 июля, 23.00

Египет — Кабо-Верде — 7 июля, 19.00

Четвертьфиналы запланированы на 9–11 июля, полуфиналы — 14–15 июля, а финал 19 июля пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Показ в России ведут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.