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Зампред ЦБ объяснил, почему при снижении инфляции не падают цены

Источник:
РБК
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Чек
Фото: © Sibnet.ru

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин пояснил, что при замедлении темпов инфляции снижаются темпы роста цен на товары и услуги, а не сами цены.

«Снижение, а точнее замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу, по большинству товаров и услуг, которые входят в нашу потребительскую корзину. Это не означает снижение цен на эти товары и услуги», — сказал он РБК.

Дефляция со снижением цен, по словам Заботкина, происходит, когда когда экономика находится в состоянии сильного переохлаждения, и спроса недостаточно для того, чтобы соответствовать уровню ее производственных возможностей.

«Но это не очень здоровая ситуация для экономики, потому что она сопровождается высокой безработицей, [падением] реальных доходов населения, несмотря на то, что цены даже снижаются. Но динамика зарплат — она еще хуже, чем динамика цен в этих условиях», — подчеркнул зампред ЦБ.

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Экономика #Деньги
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