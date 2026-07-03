Зампред ЦБ объяснил, почему при снижении инфляции не падают цены

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин пояснил, что при замедлении темпов инфляции снижаются темпы роста цен на товары и услуги, а не сами цены.

«Снижение, а точнее замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу, по большинству товаров и услуг, которые входят в нашу потребительскую корзину. Это не означает снижение цен на эти товары и услуги», — сказал он РБК.

Дефляция со снижением цен, по словам Заботкина, происходит, когда когда экономика находится в состоянии сильного переохлаждения, и спроса недостаточно для того, чтобы соответствовать уровню ее производственных возможностей.

«Но это не очень здоровая ситуация для экономики, потому что она сопровождается высокой безработицей, [падением] реальных доходов населения, несмотря на то, что цены даже снижаются. Но динамика зарплат — она еще хуже, чем динамика цен в этих условиях», — подчеркнул зампред ЦБ.