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Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в Токмаке

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Пять человек погибли и 18 пострадали из-за украинского удара по рынку в Токмаке (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести», — написал Балицкий в своем канале в «Макс».

По его словам, пострадавшие продолжают поступать.

Губернатор добавил, что больница в Токмаке развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологический помощи.

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам», — заявил Балицкий.

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