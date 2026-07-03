Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в Токмаке

Пять человек погибли и 18 пострадали из-за украинского удара по рынку в Токмаке (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести», — написал Балицкий в своем канале в «Макс».

По его словам, пострадавшие продолжают поступать.

Губернатор добавил, что больница в Токмаке развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологический помощи.

«Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам», — заявил Балицкий.