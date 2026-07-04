Установлены наказания для перекупщиков билетов на поезда

Закон, защищающий россиян от перекупщиков железнодорожных билетов, вступил в силу в июле. Спекулянтов ждут наказания.

Перекупщики скупают электронные билеты на популярные направления, создавая искусственный дефицит, а потом перепродают в соцсетях или на маркетплейсах. За свои «услуги» они с каждого билета получают от 1,5 до 3 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке.

Закон дополняет КоАП статьей, предусматривающей штрафы для спекулянтов железнодорожными билетами. Для граждан наказание составит от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Летом 2025 года законом был установлен запрет на осуществление возмездных посреднических услуг по оформлению электронных проездных билетов лицами, не являющимися перевозчиками. Теперь запрет подкреплен штрафами.