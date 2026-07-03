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Португалия отправила Хорватию домой на ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026 по футболу
Фото: © @fifaworldcup

Сборная Португалии выбила сборную Хорватии с ЧМ-2026. Матч стал последним на чемпионатах мира для хорватского полузащитника Луки Модрича, а португальский нападающий Криштиану Роналду впервые в истории забил гол в плей-офф чемпионата мира.

Матч 1/16 финала закончился со счетом 2:1. В составе победителей голы на счету Роналду (68 минута) и Гонсалу Рамуша (90+4 мин.). У проигравших отличился Иван Перишич (53 минута).

Роналду забил гол впервые за девять матчей, проведенных в плей-офф чемпионатов мира.

Матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника Модрича. 40-летний футболист принял участие в своем пятом мундиале в карьере. Всего за сборную мировых первенствах он провел 23 матча, став серебряным и бронзовым призером турнира.

В 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет 6 июля в 22:00.

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Спорт #Футбол
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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

pepelmetal

У батьки орешник как раз есть в ядерном исполнении)

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом