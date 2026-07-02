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Названы самые страшные сцены преступлений из фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из фильма «Сияние»
Фото: © кадр из фильма «Сияние»

Университет Линкольна в Англии выявил самые страшные сцены преступлений из фильмов за всю историю. Согласно результатам национального опроса, криминальный топ возглавила сцена в ванной в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года.

Она включает кульминационный момент, когда обезумевший Джек Торренс крушит топором дверь, за которой прячется его жена. Примечательно, что культовая фраза «А вот и Джонни!» была чистой импровизацией Джека Николсона. Эпизоду отдали голоса 22% респондентов.

Второй в списке с 21% голосов стала сцена в душе из фильма «Психо» 1960 года, в которой на актрису Джанет Ли нападает неизвестная фигура. На третьем месте оказалась сцена в подвале из «Молчания ягнят» (12%).

Также в топ вошли сцена за обеденным столом с Ганнибалом из «Ганнибала» (11%), эпизод с телефоном из «Крика» (10%), кадры с лошадиной головой из «Крестного отца» (10%).

Университет приурочил опрос к строительству музея, в котором воссозданы некоторые из самых известных сцен преступлений на телевидении и в кино.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

pepelmetal

У батьки орешник как раз есть в ядерном исполнении)

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆