Стартует третий сезон сериала «Укрытие»

Новые серии научно-фантастического сериала «Укрытие» (Silo) с Ребеккой Фергюсон в главной роли начнут выходить 3 июля.

Действие «Укрытия» разворачивается в изолированном подземном бункере, жители которого верят, что мир на поверхности уничтожен в результате катастрофы. Механик Джульетта стремится раскрыть тайну убежища. В конце первого сезона она узнает, что Бункер-18 — не единственный. Во втором сезоне она исследует затопленный Бункер-17, тогда как в ее доме зреет бунт, грозящий уничтожить всех обитателей.

В третьем сезоне Джульетта выживает после принудительной «очистки» и возвращается с потерей памяти. В продолжении авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

Шоураннером вновь выступил Грэм Йост. Вместе с Ребеккой Фергюсон в актерский состав вошли Коммон, Харриет Уолтер, Чиназа Уче, Ави Наш, Ремми Милнер, Билли Постлетуэйт и другие.

В основе «Укрытия» лежит одноименная трилогия романов Хью Хауи («Иллюзия», «Смена», «Пыль»). Сериал продлен на четвертый сезон, который станет последним.

Третий сезон «Укрытия» состоит из 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 4 сентября.