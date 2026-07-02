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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кличко назвал удар по Киеву самым сильным с начала СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Фото: Київська міська державна адміністраціяКиївська міська рада / CC BY 4.0

Мэр Киева Виталий Кличко оценил масштабы сегодняшнего российского удара возмездия по украинской столице, отметив, что у города «была страшная ночь»

«Самая массированная атака <…> — по городу наносились удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждения зафиксированы во всех районах города. Cегодня у Киева «была страшная ночь», добавил он.

Российские войска в ночь на четверг, 2 июля нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆