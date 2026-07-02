Кличко назвал удар по Киеву самым сильным с начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко оценил масштабы сегодняшнего российского удара возмездия по украинской столице, отметив, что у города «была страшная ночь»

«Самая массированная атака <…> — по городу наносились удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждения зафиксированы во всех районах города. Cегодня у Киева «была страшная ночь», добавил он.



Российские войска в ночь на четверг, 2 июля нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.