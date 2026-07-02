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Трамп получил небывалые для президентов США доходы

Источник:
The Washington Post
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Рост состояния президента США Дональда Трампа за 2025 год оказался беспрецедентным для американских лидеров, пишет газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Ни один из предшественников политика на посту главы государства не получал столь высоких доходов. Соответствующие данные содержатся в финансовой декларации, которую Трамп представил на этой неделе.

Согласно последней финансовой декларации президента, его доходы взлетели в прошлом году до более чем 2,2 миллиарда долларов, чему способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты, рассказали источники.

Источники издания обратили внимание на уникальность ситуации, так как ранее пребывание на посту президента США не сопровождалось столь масштабным увеличением личного состояния.

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