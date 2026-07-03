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Заработали новые ограничения на ипотеку и потребкредиты

Источник:
Sibnet.ru
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Новые лимиты по ипотеке и залоговым потребительским кредитам, утвержденные Банком России, вступили в силу с июля 2026 года.

Ограничения направлены на дальнейшее снижение рисков в розничном сегменте и ограничение роста закредитованности и просрочек.

По информации ЦБ, макропруденциальные лимиты (МПЛ) ограничивают выдачу наиболее закредитованным заемщикам, которые тратят на платежи по кредитам более половины своих доходов (ПДН 50+) или 80% своих доходов (ПДН 80+).

Например, если ЦБ устанавливает МПЛ на уровне 5%, это значит, что банк может выдать не более 5% от общего объема своих выдач заемщикам с критически высоким показателем риска

Новые лимиты

В сегменте ипотеки на приобретение жилья в новостройках значение МПЛ снизится с 7% до 5% для заемщиков, которые тратят на обслуживание долга более 80% ежемесячного дохода (ПДН 80+) или у которых первоначальный взнос не превышает 20%.

На вторичном рынке жилья лимит для клиентов, у которых ПДН превышает 80%, изменится с 20% до 15%. Изменения затронули также нецелевые потребительские кредиты под залог недвижимости и ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Для ПДН более 50% впервые установлен лимит в этом сегменте на уровне 28%. Для клиентов, которые тратят более 80% на выплаты по кредиту, МПЛ снизится с 10% до 3%.

В сегменте нецелевых потребительских кредитов под залог автомобилей лимит для заемщиков с ПДН выше 50% снизился с 20% во втором квартале до 18% в третьем, а для клиентов с ПДН выше 80% — с 5% до 3%.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

pepelmetal

У батьки орешник как раз есть в ядерном исполнении)

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом