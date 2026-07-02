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Экономист счел бензиновый кризис «черным лебедем»

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Топливный кризис стал «черным лебедем» для российской экономики, инфляция пойдет вверх, считает экономист Олег Буклемишев

«Черными лебедями» принято называть неожиданные события, которые влекут масштабные последствия.

«Да, несомненно, это черный лебедь, который уже имеет влияние не только на ситуацию в Крыму или каких-то отдельно взятых регионах. Это абсолютно точно общероссийская проблема», — сказал Буклемишев в эфире RTVI.

По его мнению, это проблема имеет как микропоследствия с точки зрения самочувствия бизнесов и отдельных граждан, так и макропоследствия, поскольку инфляция несомненно пойдет вверх, начиная с июня.

По словам Буклемишева, всякий «черный лебедь» «летит по непредсказуемой траектории». «И действия властей представляют собой тоже большую загадку для того, что будет происходить в ближайшие месяцы. Не думаю, что кто-то отважится дать какой-то более-менее обоснованный прогноз того, что будет происходить», — заключил экономист.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

pepelmetal

Правильно, украина опустела пока всего в 2 раза🤣