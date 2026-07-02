Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине

Российская армия нанесла массированный удар возмездия, поражены предприятия военной промышленности и ТЭК, а также военные аэродромы, сообщило Минобороны России.

Вооруженными силами России в ответ на террористические атаки киевского режима «нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», сказано в сообщении.

Поражены «предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», уточнили в Минобороны.

Российское военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.