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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар
Фото: © ГСЧС Украины

Российская армия нанесла массированный удар возмездия, поражены предприятия военной промышленности и ТЭК, а также военные аэродромы, сообщило Минобороны России.

Вооруженными силами России в ответ на террористические атаки киевского режима «нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», сказано в сообщении.

Поражены «предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», уточнили в Минобороны.

Российское военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

pepelmetal

Правильно, украина опустела пока всего в 2 раза🤣