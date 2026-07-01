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Академик Бокерия рассказал об опасности мата для здоровья

Источник:
РИА Новости
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Академик РАН Лео Бокерия
Академик РАН Лео Бокерия
Фото: A.Savin / FAL

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия рассказал, чем мат опасен для здоровья.

Бокерия отметил, при всей важности сна и питания «есть кое-что, без чего любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова».

Я не шучу. Давайте вспомним, когда мы прибегаем чаще всего к ругательствам, ненормативной лексике? Когда пребываем в плохом настроении, когда злимся, ссоримся с кем-то. Находимся, иными словами, в взвинченном состоянии», — сказал академик.

Что, по его словам, «в такие моменты творится с нашими сосудами, с нашим артериальным давлением — даже страшно сказать». Поэтому столь важно учиться не только контролировать свои отрицательные эмоции, но и следить за своим языком, подчеркнул Бокерия.

«Людей нельзя оскорблять, обижать. Я, например, давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида. В моем сознании нет ни одного врага, я ни на кого не держу зла. Я не сужу и не осуждаю. Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного», — дал совет Бокерия.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

_ASUS__

до последнего украинца само собой

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...