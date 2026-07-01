Захарова назвала Эстонию соучастником теракта

Власти Эстонии выступают соучастниками теракта киевского режима, атаковавшего Санкт-Петербург при помощи БПЛА, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реагируя на слова советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи ВСУ с атаками на Санкт-Петербург, Захарова назвала эстонское руководство «соучастниками террористического акта».

«Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — сказала ТАСС Захарова.



Глава эстонского МИД Маргус Цахкна ранее заявил, что Эстония готова терпеть падения дронов Украины на территории стран НАТО, если такова цена атак на Россию.