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Захарова назвала Эстонию соучастником теракта

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: © МИД России

Власти Эстонии выступают соучастниками теракта киевского режима, атаковавшего Санкт-Петербург при помощи БПЛА, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реагируя на слова советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи ВСУ с атаками на Санкт-Петербург, Захарова назвала эстонское руководство «соучастниками террористического акта».

«Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — сказала ТАСС Захарова.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна ранее заявил, что Эстония готова терпеть падения дронов Украины на территории стран НАТО, если такова цена атак на Россию.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой