Рубль укрепился после публикации протокола заседания ЦБ по ставке

Российская валюта резко укрепилась после значительного снижения днем ранее на фоне публикации протокола заседания Банка России по ключевой ставке.

На торгах в среду, 1 июля, рубль резко укрепился по отношению к иностранным валютам. По данным на 10.35 мск курс юаня на торгах Мосбиржи упал на 1,16%, до 11,484 рубля.

Укрепление рубля совпало с публикацией «Резюме обсуждения ключевой ставки». Центробанк не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели, говорится в документе.

На заседании Центробанка 19 июня ключевая ставка была снижена лишь на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

Информация ЦБ могла произвести лишь разовый эффект на рынок в виде укрепления рубля, поскольку ключевым остается тренд на снижение притока валютной ликвидности на фоне того, что цены на нефть в последние несколько недель не растут, приводит РБК мнение начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева.

По его словам, вторая половина июля и первая половина августа могут стать периодом ослабления рубля.