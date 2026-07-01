НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рубль укрепился после публикации протокола заседания ЦБ по ставке

Источник:
РБК
235 0
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российская валюта резко укрепилась после значительного снижения днем ранее на фоне публикации протокола заседания Банка России по ключевой ставке.

На торгах в среду, 1 июля, рубль резко укрепился по отношению к иностранным валютам. По данным на 10.35 мск курс юаня на торгах Мосбиржи упал на 1,16%, до 11,484 рубля.

Укрепление рубля совпало с публикацией «Резюме обсуждения ключевой ставки». Центробанк не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели, говорится в документе.

На заседании Центробанка 19 июня ключевая ставка была снижена лишь на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

Информация ЦБ могла произвести лишь разовый эффект на рынок в виде укрепления рубля, поскольку ключевым остается тренд на снижение притока валютной ликвидности на фоне того, что цены на нефть в последние несколько недель не растут, приводит РБК мнение начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева.

По его словам, вторая половина июля и первая половина августа могут стать периодом ослабления рубля.

Еще по теме
Банки в соседних странах стали брать комиссию за прием рублей
Два новых вида страхования появились в России
Новую пенсионную реформу запустят в России
Порядок назначения пенсий изменят в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда в России закончится дефицит бензина
Зафиксирован первый сигнал от горизонта событий черной дыры
Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети
Производитель дронов для ВСУ купил киевскую квартиру Артемия Лебедева
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
30
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
29
МИД предупредил Финляндию о последствиях появления ядерного оружия
21
Стало известно о планах властей снизить стандарты топлива до «Евро-2»
20
Новак оценил запасы топлива в России
20
Путин пообещал вернуть бензин на заправки