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Россия предупредила о совместном ответе на атаку ВСУ на Белоруссию

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Лукашенко на совместных российско-белорусских учения
Александр Лукашенко на совместных российско-белорусских учения
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Любая военная агрессия Киева против Белоруссии встретит «консолидированный отпор» со стороны Москвы и Минска, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, встанет ли Россия на защиту Белоруссии в случае атаки со стороны ВСУ.

«Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», — сказал сенатор в интервью ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии. Он заявил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика не собирается втягиваться в конфликт на Украине, но наблюдает за происходящим.

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