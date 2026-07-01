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Экс-главком Залужный заявил об участии в выборах президента Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный
Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный
Фото: Foreign, Commonwealth & Development Office / CC BY 4.0

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что будет участвовать в президентских выборах, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«В конце концов Зеленский задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?" И, по словам собеседников УП, получил однозначный ответ: "Да. Буду"», — сказал один из источников издания.

По его словам, Залужный сказал, что «никогда не стремился к политической карьере», но «есть люди, которые на него надеются, и он не может пренебречь их доверием».

По информации источников, с послом также встретились секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Они пытались отговорить Залужного от участия в выборах, убеждая его в риске раскола общества, но тот не изменил своего решения. На прощание его попросили подумать еще раз.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Нового президента должны были выбрать 31 марта, но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой