НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новый предмет начнут поэтапно вводить в российских школах

Источник:
РИА Новости
273 3
Школа
Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения России начнет в школах поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России"» (ДНКР), сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России"», — рассказал министра в интервью РИА Новости.

По его словам, цель этой дисциплины — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных.

В пятых ДНКР будут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года (17 часов). В шестом и седьмом классах этот предмет появится с 2027/28 учебного года (по 34 часа).

Кравцов отметил, преподавать этот предмет нужно неформально, чтобы школьникам было по-настоящему интересно. Сейчас Минпросвещения разрабатывает учебники для него.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Москвичка первой в истории сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов
Найдено слово с рекордным числом синонимов
Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремле
Школьникам увеличат часы на военную подготовку
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда в России закончится дефицит бензина
Гигантское живое существо нашли у побережья Новой Зеландии
Зафиксирован первый сигнал от горизонта событий черной дыры
Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему женщины чаще видят цветные сны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Когда переходить на «ты» с коллегами
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
30
Украина предложила России ограничить зону боевых действий
29
МИД предупредил Финляндию о последствиях появления ядерного оружия
21
Стало известно о планах властей снизить стандарты топлива до «Евро-2»
20
Новак оценил запасы топлива в России
20
Путин пообещал вернуть бензин на заправки