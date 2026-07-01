Минпросвещения России начнет в школах поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России"» (ДНКР), сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России"», — рассказал министра в интервью РИА Новости.

По его словам, цель этой дисциплины — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных.

В пятых ДНКР будут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года (17 часов). В шестом и седьмом классах этот предмет появится с 2027/28 учебного года (по 34 часа).

Кравцов отметил, преподавать этот предмет нужно неформально, чтобы школьникам было по-настоящему интересно. Сейчас Минпросвещения разрабатывает учебники для него.