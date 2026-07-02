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Фильм «Рейс 298» от создателей «Пункта назначения» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Рейс 298»
Фото: © кадр из фильма «Рейс 298»

Фантастический триллер «Рейс 298» (Black Box, 18+) от продюсеров культовой франшизы «Пункт назначения» и братьев Даффер выходит в четверг, 2 июля, в официальный российский прокат.

Авторы оригинальной идеи — братья Мэтт и Росс Дафферы, создатели сериала «Очень странные дела», сценарий написал Стивен Саско («Проклятие», «Техасская резня бензопилой 5»).

Фильм поставил Стивен Куэйл («Пункт назначения 5», «Навстречу шторму»), также работавший вторым режиссером у Джеймса Кэмерона на «Титанике» и «Аватаре». Его новая картина сочетает в себе черты фильма-катастрофы, эпидемиологического хоррора и мистического триллера.

Обычный рейс превращается в кошмар на высоте 10 тысяч метров: один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других, салон начинается. За иллюминаторами вспыхивают странные огни, самолет захватывает жесточайшая турбулентность — и становится ясно: происходящее выходит далеко за пределы реальности.

В ролях — Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Кайя Чань и другие.

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