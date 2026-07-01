Банки в соседних странах стали брать комиссию за прием рублей

Банки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с июня начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей. А несколько банков Армении вовсе отказались принимать рубли.

В Белоруссии за внесение наличных рублей на счета нерезидентов комиссию в размере от 2 до 5% ввели как минимум восемь банков: Альфа-банк, Беларусбанк, БелВЭБ, БНБ-банк, МТбанк, Сбер Банк, Технобанк, Цептер Банк, выяснили корреспонденты РБК.

Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) ввел 5-процентную комиссию за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Экоисламикбанк установил комиссию 5% при внесении наличных рублей за осуществление переводов по SWIFT.

Некоторые армянские банки приостановили операции с наличными российскими рублями, заявила уководитель направления по работе с банками FTL Advisers Ольга Бурцева. Она уточнила, что безналичные операции в российских рублях «продолжают осуществляться на прежних условиях».



Наиболее масштабные ограничения — в Белоруссии, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети банков. Источник в одном из белорусских банков рассказал, что объем внесения наличных резидентами России увеличился. Он объяснил это интеграцией экономики Белоруссии с Россией, что приводит к перетоку средств.