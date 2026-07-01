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Большинство украинцев выступило за переговоры с Россией

Источник:
ТАСС
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Украина
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Порядка 66% граждан Украины считают, что страна должна стремиться к скорейшему началу переговоров с Россией, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, представленного службой Gallup International.

В 2026 году почти каждый четвертый житель Украины (24%) выступает за продолжение боевых действий, в то время как две трети граждан (66%) склоняются к достижению скорейшего прекращения конфликта, приводит ТАСС результаты опроса.

С 2025 года общественное мнение изменилось в сторону мирного урегулирования конфликта. Годом ранее 73% выступали за продолжение конфликта, а 22% — за скорейшее установление диалога с РФ.

С 2024 года все больше украинцев отдают предпочтение урегулированию путем переговоров, а не продолжению боевых действий, подчеркивается в исследовании.

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Политика #Мир
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