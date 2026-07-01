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Путин включил Цивилеву в совет по стратегическому развитию

Источник:
Sibnet.ru
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Замминистра обороны РФ Анна Цивилева
Фото: Государственный фонд Защитники Отечества / CC0

Президент России Владимир Путин включил заместителя министра обороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также Цивилева вошла в президиум совета. Указ подписан 30 июня, он вступает в силу со дня подписания.

Совет обеспечивает взаимодействие органов власти с общественными, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией национальных проектов.

Цивилева — супруга министра энергетики Сергея Цивилева, который до поста в кабмине был губернатором Кемеровской области. В 2024 году назначена заместителем министра обороны Российской Федерации. СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина, Кремль официально не комментировал эту информацию.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

DEMON01

Уймись , уже четыре зимы прошло, а воз и ныне там.