Путин включил Цивилеву в совет по стратегическому развитию

Президент России Владимир Путин включил заместителя министра обороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также Цивилева вошла в президиум совета. Указ подписан 30 июня, он вступает в силу со дня подписания.

Совет обеспечивает взаимодействие органов власти с общественными, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией национальных проектов.

Цивилева — супруга министра энергетики Сергея Цивилева, который до поста в кабмине был губернатором Кемеровской области. В 2024 году назначена заместителем министра обороны Российской Федерации. СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина, Кремль официально не комментировал эту информацию.