Франция легко вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Франции всухую обыграла сборную Швеции в 1/16 чемпионата мира по футболу — 2026. Дублем отличился Килиан Мбаппе.

Встреча завершилась со счетом 3:0. На 45-й минуте Мбаппе вывел команду вперед. В начале второго тайма Брэдли Баркола удвоил преимущество французов. На 74-й минуте Мбаппе отправил третий мяч в сетку шведских ворот.

Франция дважды становилась чемпионами мира — в 1998 и 2018 годах, а также дважды играла в финалах — 2006 и 2022 годы.

Сборная Франции в 1/8 финала сыграет с Парагваем. Встреча состоится 5 июля в 00:00 по московскому времени. Парагвай в 1/16 финала сенсационно обыграл Германию в серии пенальти.