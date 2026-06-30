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Wildberries разрешил продавцам выкупать карточки товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries запустил новый сервис для продавцов под названием «Биржа карточек товаров». Площадка позволяет покупать и продавать уже существующие карточки товаров вместе с накопленными отзывами и рейтингом, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Продавцы теперь могут размещать объявления о продаже карточек товаров, а покупатели — приобретать их и переносить в собственный личный кабинет. Благодаря сервису самостоятельно искать владельца карточки и договариваться об условиях сделки не потребуется.

Площадка считает, что для продавцов это станет дополнительным способом монетизации бизнеса. Теперь можно продать не только оставшийся товар, но и саму карточку, в развитие которой были вложены время и деньги.

В первую очередь, речь идет о продвижении товара, а также накопленной репутации в виде оценок и отзывов покупателей. Перед публикацией объявления карточка проходит модерацию, затем маркетплейс дополнительно проверяет наличие товарных остатков.

Отмечается, что на первом этапе новый инструмент доступен лишь для некоторых российских продавцов. Функциональность сервиса будут открывать поэтапно, пока он не станет доступен всем партнерам маркетплейса.

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