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Польша передумала передавать Украине истребители МиГ-29

Источник:
«Коммерсантъ»
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Польский истребитель МиГ-29
Польский истребитель МиГ-29
Фото: Tim Felce (Airwolfhound) / CC BY-SA 2.0

Польша передумала передавать вооруженным силам Украины (ВСУ) снимаемые с вооружения истребители МиГ-29, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я предложил очень партнерский подход. МиГи — за дроны. Украинцы первоначально согласились с этим»,— приводит «Коммерсантъ» слова главы Минобороны Польши, сказанные им в интервью польским СМИ.

Он отметил, что украинцы поначалу согласились поделится с поляками опытом использования беспилотников на поле боя. Это символический вопрос, но было важно, чтобы Киев поделился технологиями.

Но позднее Украина вышла из соглашения, добавил польский министр. «Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников или беспилотных возможностей для Польши»,— подчеркнул он.

В декабре 2025 года глава Минобороны Польши заявил, что Варшава «как можно быстрее» планирует передачу оставшихся у ВВС страны истребителей МиГ-29.

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Оборона #Оружие #Военная политика
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