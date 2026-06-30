ЕС задумался над запретом выдачи туристических виз россиянам

Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, рассказали источники во властных кругах Брюсселя.

Ранее фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте предложила ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России. Теперь эта инициатива обсуждается в Еврокомиссии, рассказали «Известиям» источники в Еврокомиссии.

«Данные предложения обсуждаются в координации со странами – членами Евросоюза», — отметил собеседник издания.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер отметил, что целью обсуждаемых визовых ограничений выступает дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.

«Жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России. Возможно, с предстоящими выборами мы увидим еще больше подобных попыток, направленных на сеяние раздора и недовольства в российском обществе», — подчеркнул депутат.