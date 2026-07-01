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Выходит приквел «Блондинки в законе» — сериал «Эль»

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала «Эль»
Фото: © кадр из сериала «Эль»

Сериал «Эль» — приквел популярной комедии 2000-х «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун — выходит онлайн 1 июля.

Действие разворачивается в 1995 году и рассказывает о школьной жизни Эль Вудc, которая оказывается изгоем среди подростков-неформалов.

«Прошло 25 лет с того момента, как мир познакомился с Эль Вудс, и для меня это исполнение мечты — рассказать историю о том, как она стала той самой неудержимой героиней, в которую мы все влюбились», — отметила Риз Уизерспун, ставшая продюсером сериала.

Главная роль в проекте досталась американской актрисе Лекси Майнтри. Это первая масштабная работа в ее карьере.

Фильм «Блондинка в законе» вышел в 2001 году. История о красотке в розовом с чихуахуа под мышкой, которая поступила на юрфак Гарварда в погоне за бывшим парнем, завоевала две награды на «Золотом глобусе» и получила продолжение. В 2003-м состоялась премьера «Блондинки в законе 2» — Эль поехала в Вашингтон, чтобы защищать права животных.

Первый сезон сериала «Эль» покажут на платформе Prime Video. Все восемь эпизодов выйдут 1 июля.

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