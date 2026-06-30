Европейским странам пора осознать, что президент Украины Владимир Зеленский стремится расширить географию конфликта, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Кто-то еще сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территорию Белоруссии, Польши и Прибалтики? Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — приводят «Известия» заявление российского дипломата.

По словам Евстигнеевой, заявления Киева о защите Европы от России служат прикрытием для продолжения конфликта, ведения боевых действий и попыток вовлечь НАТО в прямое противостояние с Москвой. А угрозы Зеленского в адрес Белоруссии являются попыткой втянуть Минск в противостояние, отметила она.

Позднее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европа может вступить в конфликт с Москвой еще до 2030 года. По его словам, сейчас проблема не только в том, что в Старом Свете идет целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация.



«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — сказал РИА Новости Полянский.