Страны Евросоюза должны отказаться от активного стремления к мирным переговорам по Украине, время для которых еще не пришло, заявила в интервью глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину и хотим защитить свободу нашего континента», — сказала Валтонен в интервью Frankfurter Allgemeine.

Глава МИД Финляндии подчеркнула, подготовка к переговорам и обсуждения среди европейских стран контактов с Москвой — это хорошо, но «время для переговоров еще не пришло».

Валтонен также поддержала стремительную милитаризацию Европы, в частности, Германии. «Финляндия полностью согласна, и мы больше всего на свете хотим, чтобы демократические и европейские страны, наши ближайшие друзья, смогли совместно нести свою бремя за свободу и будущее Европы, за наш европейский образ жизни. Это относится и к обороне», — сказала она.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что для возобновления диалога с Москвой европейским странам достаточно «просто взять телефон и набрать номер» — он им хорошо известен.