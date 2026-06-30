Трамп потребовал снизить цены на бензин в США

Компаниям, которые занимаются розничной продажей бензина в Соединенных Штатах, необходимо незамедлительно снизить цену на топливо, заявил президент США Дональд Трамп.

«Продавцы бензина должны незамедлительно снизить цены! Они слишком высоки, учитывая, что стоимость нефти сейчас составляет 68 долларов за баррель и снижается», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, продавцы обязаны быстро отреагировать на данное заявление. Трамп подчеркнул, что искусственное завышение стоимости — незаконное действие. Цены на бензин в США должны снижаться быстрее на фоне падения стоимости нефти, указал американский президент.



«Если продавцы этого не сделают, будут большие проблемы», — пригрозил Трамп, говоря о необходимости снижения цен. Он поручил американскому министерству юстиции изучить ситуацию.

Цены на бензин в США стали расти с начала весны на фоне конфликта с Ираном, вызвавшего подорожание нефти. По состоянию на конец июня 2026 года средняя цена стабилизировалась и составляет примерно 1,13 доллара за литр.