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Шестимесячный ребенок погиб при атаке дронов на Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: Retired electrician / CC0

Шестимесячный ребенок погиб в подмосковном Егорьевске в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью в результате падения беспилотника <...> загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», — написал губернатор в канале на платформе «Макс».

Вооруженные силы Украины за ночь пытались атаковать 12 подмосковных городов. Силы ПВО ликвидировали 60 беспилотников.

В Дубне упавшие фрагменты дрона повредили административное здание. По словам Воробьева, пострадавших нет. Еще один украинский беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительной информации, пострадавших также не было.

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в российских регионах 419 украинских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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