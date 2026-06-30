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Нидерланды поехали домой с ЧМ после проигрыша Марокко

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Марокко на ЧМ по футболу — 2026
Фото: © @equipedumaroc

Сборная Марокко победила команду Нидерландов в серии пенальти в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу — 2026.

Игра в основное время завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл голландский нападающий Коди Гакпо на 72-й минуте. На 91-й минуте марокканский защитник Исса Диоп сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда Марокко — 3:2.

Голландский вратарь Барт Вербрюгген буквально забил сам себе: мяч после удара сначала попал в него, но затем футболист неловким движением ноги забросил его в ворота.

Нидерланды третий раз подряд вылетают с чемпионата мира в серии пенальти: в 2014-м и 2022-м голландцы проиграли Аргентине.

В 1/8 финала африканская сборная сыграет с командой Канады. Матч состоится 4 июля в Хьюстоне (США).

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