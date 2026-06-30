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Орловский губернатор предложил продавать бензин по номерам машин

Источник:
Sibnet.ru
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Заправка
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил ввести особый порядок заправки на крупных сетевых АЗС региона: отпускать топливо по первым цифрам номера.

«В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и так далее», — написал Клычков на странице во «ВКонтакте».

Глава региона подчеркнул, что это вопрос еще подлежит обсуждению. Идею будут обсуждать в среду на штабе.

При этом объем отпуска будет ограничен 50 литрами. В Орле будут три заправки отпускать бензин для номеров других регионов. На сельских заправках будет выделена отдельная линия для орловчан. Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки. В регионе дорабатывают приложение, где можно будет посмотреть заправки, где есть топливо, сколько машин в очереди.

По словам Клычкова, главная проблема сейчас – не нехватка топлива, а ажиотажный спрос. Некоторые водители, по его данным, приезжают на заправки по несколько раз, чтобы затем перепродать бензин на онлайн-площадках, что является нарушением.

«Объем, которого раньше хватало на сутки, теперь заканчивается в обед», – отметил губернатор на совещании по ситуации с бензином, подчеркнув, что ограничения вводятся в первую очередь для борьбы с перекупщиками.

В конце июня власти более чем 20 регионов ограничили продажу топлива на АЗС из-за повышенного спроса.

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Экономика #Недра и ТЭК #Торговля
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_ASUS__

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pepelmetal

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