Германия сенсационно проиграла на старте плей-офф ЧМ

Германия уступила Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала чемпионата мира по футболу —2026. «Орлы» впервые за 64 года проиграли в первом раунде плей-офф.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. У парагвайцев забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута). У немцев отличился нападающий Кай Хаверц (54-я минута).

В серии пенальти решающий гол забил полузащитник парагвайской сборной Маурисио Магальяйнс Прадо.

Германия впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с 1/4 финала. «Бундестим» четыре раза побеждала на мундиале.

Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. вышел из группы D с третьего места, сыграв в заключительном туре в нулевую ничью с Австралией.

В 1/8 финала сборная Парагвая встретится с победителем пары Франция — Швеция. Их матч пройдет 1 июля в 00:00 мск.