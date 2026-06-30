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Германия сенсационно проиграла на старте плей-офф ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Парагвая на ЧМ по футболу — 2026
Фото: © @fifaworldcup

Германия уступила Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала чемпионата мира по футболу —2026. «Орлы» впервые за 64 года проиграли в первом раунде плей-офф.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. У парагвайцев забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута). У немцев отличился нападающий Кай Хаверц (54-я минута).

В серии пенальти решающий гол забил полузащитник парагвайской сборной Маурисио Магальяйнс Прадо.

Германия впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с 1/4 финала. «Бундестим» четыре раза побеждала на мундиале.

Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. вышел из группы D с третьего места, сыграв в заключительном туре в нулевую ничью с Австралией.

В 1/8 финала сборная Парагвая встретится с победителем пары Франция — Швеция. Их матч пройдет 1 июля в 00:00 мск.

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Топ комментариев

_ASUS__

слабоумная нацистская украина на балансе западного налогоплательщика ... т.е. западный налогоплательщик...

pepelmetal

Ну ничего, там у пенсионеров яхты, продадут ради кастрюлек

Danilon

Я извиняюсь, но "после завершения ремонтов на нескольких крупных НПЗ", ЧТО помешает украинцам снова ......

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.