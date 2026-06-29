Shaman показал трусы на пресс‑конференции

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) ответил на давние слухи о том, что он якобы не носит нижнее белье, и продемонстрировал черные трусы на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

«Вот они, на месте», — сообщил Shaman и, встав с места, показал краешек трусов, оттянув штаны.

Фото: © кадр из пресс-конференции

«Веками крестьяне, князья и цари творили историю России без всякого нижнего белья», — заметил певец.

В мае текущего года Shaman уверял, что трусы у него «отсутствуют, потому что их никогда не было». Он «не совсем понимает концепцию нижнего белья и для чего оно нужно».