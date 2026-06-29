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Shaman показал трусы на пресс‑конференции

Источник:
Sibnet.ru
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Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) ответил на давние слухи о том, что он якобы не носит нижнее белье, и продемонстрировал черные трусы на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

«Вот они, на месте», — сообщил Shaman и, встав с места, показал краешек трусов, оттянув штаны.

Shaman на пресс-конференции
Фото: © кадр из пресс-конференции

«Веками крестьяне, князья и цари творили историю России без всякого нижнего белья», — заметил певец. 

В мае текущего года Shaman уверял, что трусы у него «отсутствуют, потому что их никогда не было». Он «не совсем понимает концепцию нижнего белья и для чего оно нужно».

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