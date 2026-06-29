МИД предупредил Финляндию о последствиях появления ядерного оружия

Москва оперативно отреагирует на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.

Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки неоднократно заявляли об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России, тем более «беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера», заявила Захарова.

Финский министр обороны Антти Хяккянен отметил, что эти поправки нужны только для ситуаций, «связанных с обороной». Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.

Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.