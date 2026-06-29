Белоусов заявил о внедрении ИИ в ПВО

Системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону, результат должен быть реализован к ноябрю, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Большой куст искусственного интеллекта — это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года», — приводит ТАСС слова Белоусова, сказанные им на встрече с военкорами.

По его словам, этот проект будет реализовываться с рядом гражданских компаний. «Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — добавил министр обороны.

Белоусов также сообщил, что в России создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА.

«У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее», — сказал министр.



Он отметил, что «большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины». «Все это увязывается в единую [систему]: боевая машина, мобильно-огневая группа, пункты управления, РЛС», — пояснил Белоусов.