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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов заявил о внедрении ИИ в ПВО

Источник:
ТАСС
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону, результат должен быть реализован к ноябрю, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Большой куст искусственного интеллекта — это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года», — приводит ТАСС слова Белоусова, сказанные им на встрече с военкорами.

По его словам, этот проект будет реализовываться с рядом гражданских компаний. «Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — добавил министр обороны.

Белоусов также сообщил, что в России создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА.

«У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее», — сказал министр.

Он отметил, что «большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины». «Все это увязывается в единую [систему]: боевая машина, мобильно-огневая группа, пункты управления, РЛС», — пояснил Белоусов.

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