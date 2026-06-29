Видео с грубо нарушающим ПДД Адамом Кадыровым появилось в Сети

Видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров выезжает на встречную полосу, превышая скорость, появилось в Сети.

Когда именно было записано видео — неизвестно. Оно появилось в аккаунте, связанном с сыном главы Чечни в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На видео Адам снимает то себя, то дорогу. В машине он находится вместе с российским бойцом ММА Турпал-Али Эдиловым. Судя по кадрам, Кадыров пересекает двойную сплошную — за это нарушение ПДД могут лишить прав. На спидометре видно, что Адам разгоняется до 112 километров в час, хотя есть знак ограничения в 50 километров в час (превышение скорости на 60-80 километров в час грозит штрафом или лишением прав до шести месяцев).

В январе появлялась информация, что Адам попал в ДТП в Грозном. После этого глава Чечни опубликовал отчет о совещании под его руководством, где Адама наградили очередной медалью — «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за обеспечение безопасности Запорожской АЭС.

В феврале Рамзан Кадыров выложил видео ужина с сыном, где назвал сообщения о ДТП с его участием «вбросом», добавив, что «любого человека можно обмануть с помощью искусственного интеллекта».