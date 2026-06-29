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Дачникам рассказали о праве продавать урожай без налогов

Источник:
ТАСС
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Помидоры
Фото: © Sibnet.ru

Россияне при соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи собственного урожая, сообщил депутат Государственной думы Валерий Селезнев.

Продукцию необходимо вырастить без привлечения наемных работников. При этом общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела. В общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 га, но регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз — до 2,5 га.

По его словам, такой доход освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. «Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП», — сказал ТАСС депутат.

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При этом он отметил, что если продавать его «тоннами и каждый день», то это уже могут признать предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов», — добавил Селезнев.

Для подтверждения права на освобождение от уплаты налогов нужен документ от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ, уточнил депутат.

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