Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне режиссера Антуана Фукуа стал самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов.

«Майкл» обошел в прокате «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, эта лента лидировала с результатом 975 миллионов долларов, пишет Variety со ссылкой на данные кинопрокатчиков.

«Майкл» рассказывает о детстве и карьерном взлете Майкла Джексона. Главную роль исполнил родной племянник поп-короля Джаафар Джексон. По мнению критиков, картина приукрашенно показывает жизнь Джексона, опуская наиболее спорные аспекты жизни — обвинения в сексуальном насилии над детьми.

Мировая премьера фильма «Майкл» состоялась 22 апреля, в России он вышел в официальный прокат 28 мая.

«Оппенгеймер», рассказывающий о жизни физика Роберта Оппенгеймера, в том числе о создании им атомной бомбы, вышел в 2023 году. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи.