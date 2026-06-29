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Байопик о Майкле Джексоне побил успех «Оппенгеймера»

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Майкл»
Фото: © кадр из фильма «Майкл»

Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне режиссера Антуана Фукуа стал самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов.

«Майкл» обошел в прокате «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, эта лента лидировала с результатом 975 миллионов долларов, пишет Variety со ссылкой на данные кинопрокатчиков.

«Майкл» рассказывает о детстве и карьерном взлете Майкла Джексона. Главную роль исполнил родной племянник поп-короля Джаафар Джексон. По мнению критиков, картина приукрашенно показывает жизнь Джексона, опуская наиболее спорные аспекты жизни — обвинения в сексуальном насилии над детьми.

Мировая премьера фильма «Майкл» состоялась 22 апреля, в России он вышел в официальный прокат 28 мая.

«Оппенгеймер», рассказывающий о жизни физика Роберта Оппенгеймера, в том числе о создании им атомной бомбы, вышел в 2023 году. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи.

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Топ комментариев

_ASUS__

слабоумная нацистская украина на балансе западного налогоплательщика ... т.е. западный налогоплательщик...

pepelmetal

Ну ничего, там у пенсионеров яхты, продадут ради кастрюлек

rumatam

и путного ничего не сделал..........

_ASUS__

"то мы бы уже" - а мы это кто ... ты и твой вечный партнёр по диалогам данилон ... но вы на сколько мне...