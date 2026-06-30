Главный фаворит Франция сыграет матч 1/16 финала ЧМ по футболу

Франция — главный фаворит чемпионата мира по футболу-2026 — сыграет матч 1/16 финала со Швецией 1 июля.

Команда Дидье Дешама уверенно прошла группу I (Сенегал, Ирак, Норвегия), за три матча этого этапа «трехцветные» забили 10 мячей и пропустили только два.

Команда Грэма Поттера вышла финальную часть, финишировав на третьей строчке группы F, и смотрелась блекло. Ее матч с Японией назвали одним из самых скучных на турнире.

Франция выиграет в основное время. Коэффициент букмекероа на такой исход — 1.30. Французы обыгрывали шведов в трех из четырех предыдущих официальных личных встреч.

Франция считается фаворитом мундиаля: суперкомпьютер Opta оценил вероятность успеха команды в 18,66%. Также в тройке фаворитов — Аргентина и Испания.

Матч начнется в 00:00 по московскому времени 1 июля. В прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko и в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».