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Родители смогут получать данные о банковских счетах детей

Источник:
Sibnet.ru
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Банковский счет
Фото: © Magnific.com

Родители и законные представители детей смогут получать справки по счетам и вкладам, открытым несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, соответствующий закон вступит в силу с 1 июля.

Действующее законодательство предоставляет несовершеннолетним широкие возможности по распоряжению собственными денежными средствами, включая открытие банковских счетов и вкладов. Но родители не имеют прав затребовать информацию о финансовых активах ребенка, что затрудняет их защиту.

Согласно новым правилам, банки будут обязаны предоставлять сведения о счетах и вкладах несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям — родителям, усыновителям и попечителям, говорится в пояснительной записке.

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Исключение составляют несовершеннолетние, получившие полную дееспособность после вступления в брак либо прохождения процедуры эмансипации.

Для подтверждения полномочий нужно предоставить свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении) либо акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя.

Родители могут также подтвердить полномочия с помощью «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере».

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