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Более 90% самокатчиков нарушают правила дорожного движения

Источник:
«Газета.ру»
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Электросамокат
Фото: © Sibnet.ru

Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения, таковы результаты исследования, проведенного компанией Netvision в крупных городах.

Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок на электросамокатах с помощью платформы ИИ-видеонаблюдения Micromobility Control. Оказалось, что лишь около 10% самокатчиков соблюдают ПДД, спешиваясь на пешеходных переходах и передвигаясь без пассажиров, приводит «Газета.ру» результаты исследования.

Самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. В Екатеринбурге из 30 тысяч поездок такое нарушение было зафиксировано более чем в 27 тысячах случаев (89%), а в Самаре — в 47 тысячах из 53,7 тысячи поездок (88%).

Кроме того, за месяц система выявила 750 поездок с двумя пользователями в Екатеринбурге и около 1,4 тысячи — в Самаре.

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Исследование основано на данных платформы Netvision Micromobility Control, которая анализирует записи с городских камер и автоматически выявляет нарушения ПДД как среди пользователей кикшеринговых, так и частных электросамокатов.

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